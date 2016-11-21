«بتروجيت» يتخطى «الشرقية» بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فاز فريق بتروجت على فريق الشرقية 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب الفرعى، ضمن استعدادات الفريقين للدورى الممتاز المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجارى.

جاء الشوط الأول قوى من جانب الفريقين، وسجل فريق الشرقية الهدف الأول فى أول 15 دقيقة من المباراة من ضربة جزاء، واستطاع بتروجت تسجيل هدف التعادل بعد عدد من الهجمات لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

جاء الشوط الثانى أكثر سخونة حيث سجل بتروجت الهدف الثانى، قبل أن يصحح فريق الشرقية النتيجة وإحراز الهدف الثانى له فى الثلث الأخير من وقت المباراة، ورد بتروجت بهدف ثالث فى الوقت بدل من الضائع لتنتهى المباراة 3/2 لصالح النادى البترولى.