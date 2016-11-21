أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«بتروجيت» يتخطى «الشرقية» بثلاثة أهداف مقابل هدفين

Google+ Print
«بتروجيت» يتخطى «الشرقية» بثلاثة أهداف مقابل هدفين «بتروجيت» يتخطى «الشرقية» بثلاثة أهداف مقابل هدفين

أرشيفية

فاز فريق بتروجت على فريق الشرقية 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم، على استاد برج العرب الفرعى، ضمن استعدادات الفريقين للدورى الممتاز المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجارى.

جاء الشوط الأول قوى من جانب الفريقين، وسجل فريق الشرقية الهدف الأول فى أول 15 دقيقة من المباراة من ضربة جزاء، واستطاع بتروجت تسجيل هدف التعادل بعد عدد من الهجمات لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

جاء الشوط الثانى أكثر سخونة حيث سجل بتروجت الهدف الثانى، قبل أن يصحح فريق الشرقية النتيجة وإحراز الهدف الثانى له فى الثلث الأخير من وقت المباراة، ورد بتروجت بهدف ثالث فى الوقت بدل من الضائع لتنتهى المباراة 3/2 لصالح النادى البترولى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا