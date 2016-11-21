عمدة لشبونة يمنح الرئيس السيسى مفتاح العاصمة البرتغالية

منح عمدة لشبونة فيرنتاندوا ميدينا منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي مفتاح العاصمة البرتغالية خلال احتفال اقيم بمقرعمودية لشبونة بحضور السفراء المعتمدين بالبرتغال.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمة مختصرة خلال الاحتفال، أن تكريمه إعلاء للصداقة بين مصر والبرتغال، مشيرًا إلى أن التواصل الثقافى بين البلدين سيسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه اتفق مع رئيس البرتغال على تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه رحب عمدة ليشبونة خلال لقائة بالرئيس السيسى، على أهمية زيارة «السيسى»، كما أنها تعد بداية جيدة للتعاون بين مصر والبرتغال فى ظل الوضع الحالى فى أوروبا الذى يتطلب تنسيقًا شاملا خاصة فى مجال الهجرة غير الشرعية والتى تتطلب المزيد من العمل لحل هذه المشكلة.