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غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بخلية أوسيم الإرهابية

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غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بخلية أوسيم الإرهابية غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بخلية أوسيم الإرهابية

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، غدًا الثلاثاء، محاكمة 20 متهمًا في القضية المعروفة بـ “خلية أوسيم”.

وإتهمت النيابة، المتهمين وعددهم 30 شخصًا، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العامة و الخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

كما إتهمت النيابة، المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ، كما إتهمت المتهمين الثامن و التاسع بحيازة الأسلحة و الذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به .

 

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