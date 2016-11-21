غدًا.. جامعة بني سويف تعقد إحتفالية بعنوان «العنف ضد المرأة»

المراسل: محمد شعبان

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة بإشراف الدكتورعلاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة، غدًا الثلاثاء، إحتفالية بعنوان “دور الجامعة لمجابهة العنف ضد المرأة”، بحضور الرائد محمد الجنيدي، مدير وحدة العنف ضد المرأة بمديرية أمن بني سويف والدكتور داليا السعيد مدير الشراكات بخريطة التحرش، الدكتورة نجلاء العدلي عضو المجلس القومي للمرأة ،المستشار سناء خليل المشرف على الإدارة العامة لشون حقوق الإنسان بوزارة العدل، محمد النجار مدير المشروعات ببرنامج حقوق المرأة بهيئة كير الدولية ، نارمين محمود مقرر المجلس القومي ببني سويف وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بإدارة الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية يحظي فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والإحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، نظرًا لتفشي ظاهرة التحرش واتساقًا مع إتجاهات المشروع المصري للتصدي لهذه الظاهرة وإشارة إلي تعديل قانون العقوبات الذي وضع تعريفًا واضحًا للتحرش وحدد عقوبات رادعة له.

وأضاف “لطفي”، أن هناك مسئولية لمجتمع الجامعة تتمثل في خلق مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من أي نوع من مظاهر العنف والتمييز، مجتمع يتوفر فيه بيئة إدارية وتنظيمية داعمة على مستوي الجامعة بما يساهم في تيسير تطبيق كافة الجوانب المرتبطة بهده السياسة.

وأوضح الدكتور علاء عبد الحليم، نائب رئيس الجامعة، أن هذه الإحتفالية تأتى ضمن إهتمامات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالقضايا المجتمعية خاصة التي تهم المرأة والأسرة وجميع قضاياها، خاصة أن الأسرة هي البنية الأساسية للمجتمع ، وقد تمت الموافقة على إقامة الاحتفالية السنوية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ضمن احتفالية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي خصصته الأمم المتحدة 25 نوفمبر من كل عام.