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جامعة بني سويف تعقد لقاءات دورية للتعرف علي مشاكل الطلاب الوافدين‎

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جامعة بني سويف تعقد لقاءات دورية للتعرف علي مشاكل الطلاب الوافدين‎ جامعة بني سويف تعقد لقاءات دورية للتعرف علي مشاكل الطلاب الوافدين‎

الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف

مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن عقد لقاءات دورية للطلاب الوافدين مع مسئولي إدارة الوافدين بالجامعة ، مضيفًا أن أول لقاء لهم عقد الخميس الماضي بمقر إدارة الوافدين بالجامعة، بحضورالدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و مدير عام شئون التعليم والطلاب ومنسق شئون الوافدين.

أكد رئيس الجامعة، على التفعيل المستمر لهذه اللقاءات خلال الفترة القادمة ومناقشة واستعراض ما تستطيع الإدارة تقديمه من تسهيلات للطلاب الوافدين منذ وصولهم للجامعة حتى تخريجهم، والأنشطة الراغبين في ممارستها داخل الجامعة والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم ووضع الآليات اللازمة لتجنب حدوثها خلال الفترة القادمة.

وأشار لطفي، إلى أن إدارة الوافدين تم إنشائها خصيصًا للطلبة الوافدين نتيجة للازدياد المستمر لأعدادهم بكليات الجامعة، حيث تحتل كلية الحقوق المرتبة الأولى من حيث عدد الطلاب الوافدين تليها كلية طب الفم والأسنان ثم كلية التجارة.

وأوضح الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب أن اللقاء الذي تم مع الطلاب الوافدين كان للتعرف عليهم ولتعريفهم بالرؤية العامة لإدارة الوافدين خلال الفترة القادمة، والتعرف على طبيعة عمل الإدارة للتواصل معهم والتأكيد على ضرورة مشاركتهم في الأنشطة الطلابية بالجامعة، كذلك الاستماع إلى بعض مواهبهم في الغناء والإلقاء وغيرها من المواهب.

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