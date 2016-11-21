غدًا.. محاكمة وزير السياحة الأسبق في الكسب غير مشروع‎

مراسل«ONA»

تنظر غدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، ثانى جلسات محاكمة محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في قضية الكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وأمانه سر حسن الصيفي.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال محمد زهير جرانة، بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، حيث استغل صفته الوظيفية نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، والذى نتج عنه زيادةً في الثروة بعد اكتتابه الصفات الوظيفية “وزيرا للسياحة “، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011 وحصل لنفسه على مبلغ 18 مليونُا و956 ألف جنيه وأسرته.