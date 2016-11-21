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جيجي حديد تنتقد السيدة الأمريكية الأولى.. وهجوم حاد عليها

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الإثنين 21-11-2016 15:22

سخرت عارضة الأزياء الشهيرة، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد Gigi Hadid من السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا Melania Trump ، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال حفل "جوائز الموسيقى الأمريكية AMA" ليل الأحد في لوس أنجلوس.

 

إثر ذلك، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحدث، الذي اعتبره كثيرون "عنصرية"، إذ إن جيجي سخرت على الملأ من لهجة ميلانيا المتأثرة بأصولها السلوفينية.

 

وقد طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عارضة الأزياء بالابتعاد عن السياسة والاكتفاء بمجال عملها، وهو الموضة والأزياء، إذ إن ميلانيا ترمب ستصبح سيدة أمريكا الأولى، وما حدث هو أسوأ إهانة بحقها.

 

وكانت جيجي البالغة من العمر 21 عاماً قد قالت إنها ستعبّر عن انطباعها حول ميلانيا، وذكرت اسم الأخيرة بشكل علنيّ، فغيّرت

 

لهجة صوتها قائلة: "أنا أحب زوجي باراك أوباما"، في استهزاء واضح بسيدة البيت الأبيض الجديدة.

 

وكان استخدام جيجي لاسم باراك أوباما بدل دونالد إشارة مبطّنة إلى اقتباس ميلانيا جملاً من كلمة لميشيل أوباما، زوجة الرئيس، خلال الكلمة التي ألقتها في مؤتمر الحزب الجمهوري، عقب فوز زوجها ترمب بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بفوزه على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

 

يذكر أن جيجي حديد قدّمت حفل American Music Awards (AMAs) في دورته الـ 44، والذي عرض على ABC، وشاركها التقديم نجم Saturday Night Live السابق جاي فارو Jay Pharoah.

 

 

 

 

 


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