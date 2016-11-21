بعد انسحابه من برنامج Arabs Got Talent علي جابر يتهم ناصر القصبي بالخيانة

بيروت_ سيدتي نت

حسم الفنان ناصر القصبي مسألة غيابه عن تصوير الموسم الخامس من برنامج Arabs Got Talent، بعدما تمّ نشر صور من كواليس التصوير في أولى حلقاته، التي اقتصرت على أحمد حلمي ونجوى كرم وعلي جابر في لجنة تحكيم البرنامج.

ناصر القصبي أكّد انسحابه من البرنامج، بالرغم من أن إدارة "أم بي سي" أكّدت أكثر من مرة أنه مستمرّ كعضو لجنة تحكيم في البرنامج، فيما أعاد القصبي السبب إلى انشغاله بتصوير مسلسله الجديد "العاصوف"؛ وذلك عبر نشر تغريدتين في حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء في الأولى: "بالفعل أخطر ثلاثي وحشتوني كثير وإنسحابي من البرنامج إضطراري بسبب مسلسل العاصوف سأفتقدكم كثيراً"، وكتب في الثانية " الجميلة نجوى الشرير علي الحبيب أحمد أحبكم كثيراً وسأفتقدكم أكثر وموسم قادم ونجاح مبهر بطلتكم الرائعة إن شاء الله".

نجوى ردّت على ناصر القصبي بتغريدة قالت له فيها: "والله فقدنالك ومشتاقنلك كتير"، بينما قام أحمد حلمي بإعادة نشر تغريدة القصبي، فيما علي جابر علق بالقول: "لك وحشة يا ناصر رغم خيانتك لنا عم نتسلى كثيرا. Good luck للعاصوف .الشرير علي".

ولم يعرف ما إذا كان انسحاب ناصر القصبي من برنامج Arabs Got Talent نهائياً أم أنه يمكن أن يشارك إلى جانب نجوى وأحمد علي عند عرض الحلقات مباشرة على الهواء في عام 2017، إذا كان قد انتهى من تصوير برنامجه، خصوصاً أنه ربط غيابه عن البرنامج بظروف تصويره.

من ناحية أخرى، فاجأت نجوى كرم وعلي جابر زميلهما في البرنامج أحمد حلمي بالاحتفال بعيد ميلاده مع الجمهور الحاضر في الستوديو، فتمنّت نجوى له أن يعيش كثيراً، "لأن هذه الأرض تحمل أناساً لذيذة تفرحنا"، كما قالت، بينما تمنّى له علي جابر عيداً سعيداً، واصفاً إياه بالإنسان الرائع، في حين أكّد أحمد حلمي أنه لا يتمنّى لنفسه سوى الستر.