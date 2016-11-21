بالصور: هل قررت سيرين عبد النور أخيراً الكشف عن وجه ابنتها تاليا؟

بيروت_ سيدتي نت

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لفتاة صغيرة جذابة، إعتقد البعض أنها إبنتها وأنها إتخذت قراراً بالكشف عن وجهها، ولكن تبيّن أن الصورة تعود لابنة المصور شربل بو منصور وزوجته ريتا.

سيرين نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلّقت تحتها" اليوم كان عيد كاتاليا بو منصور بنت المصوّر وصديقي شربل وريتا بو منصور. أن شاء الله كل أيامك فرح يا رب".

فنياً، إعتذرت سيرين عبد النور عن العديد من المسلسلات، لأنها وجدتها "غريبة"، بحسب وصفها، ولعدم وجود مضمون جاد في أحداثها، فضلاً على أن معظمها مستنسخ من أفلام أجنبية، معتبرة أن مشوارها الفني يمنعها من تقديم أعمال بحثاً عن المال أو التواجد، لأنها تحترم جمهورها وتقدره جيداً، ووجهت رسالة للمؤلفين، طالبة منهم أن يعملوا على خلق أفكار جديدة خارج الصندوق، وعدم إعادة طرح الموضوعات التي سبق تقديمها".

يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل " 24 قيراط " الذي شاركت فيه قبل عامين إلى جانب الممثلين عابد فهد وماغي بو غصن، كما أنها طرحت قبل عدة أشهر فيديو كليب بعنوان " بحبك يا مهذب " الذي صورته تحت إدارة المخرج حسن غدار.