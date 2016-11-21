أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ -
8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هاني شاكر يلبي أمنية طفلة خضعت لجراحة خطيرة في المخ

Google+ Print
هاني شاكر يلبي أمنية طفلة خضعت لجراحة خطيرة في المخ هاني شاكر يلبي أمنية طفلة خضعت لجراحة خطيرة في المخ

الإثنين 21-11-2016 16:48

أبدى المطرب المصري هاني شاكر سعادته بتلبية أمنية طفلة صغيرة تمنّت أن يزورها بعد خضوعها لجراحة خطيرة في المخ، وأكّد الفنّان أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من والدة الطفلة الصغيرة، وعلم أنّها أفاقت من التخدير على نغمات أغانيه، وحاول محادثتها هاتفياً لكنها لم تصدق أنه الفنان هاني شاكر شخصياً، لذا قرر أن يزورها فور عودته من السفر.
هاني قام بمداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" تلبية لنداء أطلقه البرنامج سابقاً لمناشدة نقيب الموسيقيين بتلبية أمنية الطفلة الصغيرة، وأكد أن الصغيرة تدعى "منة" ولم تصدق أنها يكلمها، وقال إنه تواصل مع والدتها وحكت له كيف أفاقت الصغيرة بعد الجراحة الخطيرة على نغمات أغنياته، ولولا تواجده حالياً في الإسكندرية لارتباط عمل لزارها فوراً، مؤكدا أنه سيزورها فور عودته، وسيستضيفها في منزله لتقضي يوماً كاملاً معه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي