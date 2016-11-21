هاني شاكر يلبي أمنية طفلة خضعت لجراحة خطيرة في المخ

أبدى المطرب المصري هاني شاكر سعادته بتلبية أمنية طفلة صغيرة تمنّت أن يزورها بعد خضوعها لجراحة خطيرة في المخ، وأكّد الفنّان أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من والدة الطفلة الصغيرة، وعلم أنّها أفاقت من التخدير على نغمات أغانيه، وحاول محادثتها هاتفياً لكنها لم تصدق أنه الفنان هاني شاكر شخصياً، لذا قرر أن يزورها فور عودته من السفر.

هاني قام بمداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" تلبية لنداء أطلقه البرنامج سابقاً لمناشدة نقيب الموسيقيين بتلبية أمنية الطفلة الصغيرة، وأكد أن الصغيرة تدعى "منة" ولم تصدق أنها يكلمها، وقال إنه تواصل مع والدتها وحكت له كيف أفاقت الصغيرة بعد الجراحة الخطيرة على نغمات أغنياته، ولولا تواجده حالياً في الإسكندرية لارتباط عمل لزارها فوراً، مؤكدا أنه سيزورها فور عودته، وسيستضيفها في منزله لتقضي يوماً كاملاً معه.