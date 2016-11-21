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آخر كلام: دوللي شاهين تعود للفن بعد إعادة حساباتها

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الإثنين 21-11-2016 16:54

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنته منذ شهرين، مؤكدة أن السبب وراء هذا القرار كانت بعض الظروف الصعبة التي مرّت بها.
وكما أعلنت اعتزالها عبر حسابها الخاص على الفيس بوك كتبت دوللي عبر صفحتها الشخصية: أنا قررت أرجع عن فكرة الاعتزال، فعلا كنت أمر بظروف صعبة، وابتعدت فترة لارتاح وأعيد حساباتي».
وأضافت: الفن ليس خياراً، هو حياة، وحشني الفن و وحشتوني، أنا زي أي بنت ممكن اتعب واتضايق وابعد، وغير كل البنات لما بكون على المسرح، هارجع إن شاء الله رغم كل الصعاب وأكمل طريقي بإذن الله.
يذكر أن لدوللي ألبوم غنائي جديد تم تأجيل اطلاقه بسبب قرار اعتزالها المفاجىء، ومن المنتظر أن يصدر قريباً، كما وقعت عقدا للمشاركة بمسابقة للموضة.

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سيدتي