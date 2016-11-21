شيرين رضا:لهذا السبب ابتعدت عن التمثيل وعدت مجدداً وأنا مغامرة لأقصى درجة

عاشت الفنانة شيرين رضا سعادة غامرة هذا العام بعد النجاح الذي حققته في رمضان بمسلسل «فوق مستوى الشبهات» حيث كانت ردود الفعل إيجابية تجاهها وتجاه الشخصية التي لعبتها حيث قالت في لقاء سابق لـ"سيدتي" "إن الشخصية كانت جديدة بالنسبة لي ومثّلت تحدّياً لي، وكان هذا التحدي ممتعاً، وأثق في أن هذا الدور أصبح علامة فارقة في مسيرتي بالتلفزيون تحديداً".

في هذا اللقاء تكشف شيرين عن الوجه الآخر لها بعيداً عن الفن وسر احتفاظها بجمالها ورشاقتها وعلاقتها بـ«السوشيال ميديا» ولماذا وصفت نفسها بالمغامرة لأقصى درجة والعديد من الأمور التي تحدثت عنها في اللقاء التالي:

ابتعدت لفترة طويلة عن الشاشة، فما سر هذا الابتعاد؟

أردت أن أمنح حياتي الشخصية بعض الوقت.

وما السبب الحقيقي وراء عودتك؟

أحببت أن أعود، لا أكثر ولا أقل.

تامر عبد المنعم كان له دور في إقناعك بالعودة، وبالرغم من ذلك اتّخذ قراراً بالاعتزال مرّتين. فما رأيك في هذا؟

هو قرار تامر في النهاية وعلينا احترامه.

ما الذي يدفع الفنان للاعتزال وهل يستطيع فنان أن يبتعد طوال حياته عن الأضواء؟

قرار الاعتزال له أسباب كثيرة تختلف من فنان لآخر. نعم، يستطيع الفنان الابتعاد عن الأضواء طيلة حياته والأمثلة كثيرة لنجوم فعلوا ذلك مثل شادية وغيرها من الفنانين. وكما قلت لك، لكل فنان أسبابه الخاصة.

تظهرين بإطلالات جذّابة وجريئة في بعض الأحيان، فما السبب في ذلك وكيف ترين رد فعل جمهورك؟

أنا أحب الموضة والأزياء والتصوير، هذا أكثر ما يدفعني لتجربة أحدث اتجاهات الموضة والقيام بجلسات تصوير، كما أن ردود أفعال الجمهور دائماً إيجابية وتشجيعية، وهذا من أكثر ما يسعدني في هذا الأمر.

أنا مغامرة لأقصى درجة

هل تحبّين السفر؟

نعم بكل تأكيد، فالسفر من أهم المتع في الحياة حيث أحب مشاهدة الكثير من دول العالم والتعرّف إلى جنسيات وثقافات مختلفة ومشاهدة أماكن جديدة طوال الوقت. وفي السفر 7 فوائد كما يقولون.

ما هي الأماكن التي تحبّين السفر إليها؟

أحب زيارة المدن الأوروبية بشكل عام، ولكن على وجه التحديد لندن هي الأقرب لي، لأن لديّ فيها ذكريات كثيرة أستعيدها كلّما أذهب إلى هناك.

هل أنتِ مغامرة بطبعك؟

إلى أقصى حد. فالمغامرة تعني النجاح في كثير من الأحيان وكما يقولون «فاز باللذات كل مغامر». لذا، فالمغامرة هي المتعة الحقيقية وهي التي تؤدّي للحصول على قدر أكبر من النجاح.

شيرين و«السوشيال ميديا»

هل تتابعين «السوشيال ميديا» باستمرار؟

نعم دائماً، أحب أن أتابع كل الموضوعات التي يتحدّث الجمهور عنها، وأن يكون أمامي كل وجهات النظر، بالإضافة إلى متابعتي لأحدث الأخبار في ما يتعلّق باهتماماتي الشخصية، وعلى رأسها السينما والتلفزيون بالطبع.

وهل يمكن أن تنفعلي على أحد من جمهورك لو كتب تعليقاً غير لائق؟

لا أبداً، أنا أترك مساحة كبيرة للجميع ليقولوا رأيهم بكل حرية وصراحة، ولكن إن خرج أحد عن حدود الأدب فـ«البلوك» هو الحل المثالي.



عيوبي وميزاتي

ما هي أسوأ عيوبك؟

الكسل أحياناً وأحاول التغلّب عليه قدر استطاعتي.

وما أكثر مميّزاتك؟

أحب دائماً تجربة كل شيء جديد، فأنا لا أحب الحياة النمطية وأسعى دائماً لاكتشاف كل جديد حولي..



سر الجمال

ما سر احتفاظك بجمالك ورشاقتك؟

الرياضة والنظام الغذائي، فهما سر جمال ورشاقة أي امرأة تريد الاحتفاظ بجمالها ورشاقتها وصحتها أيضاً لأن الرياضة تجعل الجسم في حالة نشاط دائم وحيوية. والغذاء الصحي يبعد الأمراض عن الجسم ويمنع السمنة وغيرها من المشاكل التي تنتج عن نظام غذائي غير صحي..

شعار أو مثل أو حكمة تتعاملين بها طوال حياتك؟

الحكمة التي أضعها دائماً أمام عينيّ «الزمن لا يغيّر، الزمن يكشف».

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