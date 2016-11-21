إنطلاق فعاليات المهرجان الإرشادى السادس للجوالات بجامعة بني سويف‎

مراسل «ONA»

أعلن الدكتورأمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء فعاليات المهرجان الإرشادى السادس لجوالات الجامعة، والذى يستمر خمسة أيام بمشاركة كليات التربية ورياض الأطفال والتمريض والحقوق والتربية الرياضية وعلوم ذوي الإعاقة والتجارة والعلوم الطبية والسياسة و الاقتصاد والآداب والخدمة الاجتماعية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى دعم الأنشطة الطلابية لما لها دورًا مهمًا في بناء شخصية الطالب الجامعي، كما تسُهم في استثمار طاقات وإمكانات الطلاب وتتيح الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة ورفع المستوى البدني والفكري للطلاب، موضحًا أن نشاط الجواله يعمل على رفع كفاءة الطلاب و تنمية الابتكار وروح التعاون والإخاء فيما بينهم كما لها دورًا في الخدمة العامة وتنمية المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد خضر، أن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان يتتضمن العديد من الأنشطة الكشفية والرحلات الخلوية علاوةً على إقامة المسابقات الدينية والثقافية والفنية على هامش المهرجان ومسابقة الرسم والمعرض الفنى.