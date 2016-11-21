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ضبط متهم تخصص فى السرقة بالإكراه بالدرب الأحمر

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ضبط متهم تخصص فى السرقة بالإكراه بالدرب الأحمر ضبط متهم تخصص فى السرقة بالإكراه بالدرب الأحمر

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر،  من ضبط محمد م ص 31 عاما  مقيم بالسيدة زينب،  أثناء مرورهم بدائرة القسم ،و تبين أنه مسجل خطر فئة “ج “، سرقات عامة، و سابق اتهامه فى عدد 8 قضايا آخرهم سرقة بالإكراه بالدرب الأحمر و المحكوم فيها بـ5 سنوات ، وضبط بحوزته قطعة من الزجاج ، أثناء قيامه بتوقيف فاطمة ك م 20 عاما و الاستيلاء منها على هاتف محمول تحت تهديد قطعة الزجاج المضبوطة بحوزته .

و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و بالعرض على المجنى عليها تعرفت عليه و اتهمته بسرقتها بالإكراه .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق و جارى مناقشته عما ارتكبه من آخرى .

 

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