على الألفي ينتهي من تصوير أغنية «ولا يوم» بطريقة الفيديو كليب‎

ينتهي المطرب الشاب “على الألفي” من تصوير أحدث كليباته والذي يحمل عنوان “ولا يوم” من ألبومه الجديد “ماتحبش قوي”، و استغرق تصوير الكليب ثلاثة أيام متواصلة داخل إستوديو ” بهلر ” وهو من إخراج ” طارق عبد الحميد “، وتدور أحداث الكليب في إطار إستعراضي راقص، والأغنية كلمات وألحان ” على الألفي “، ومن المقررعرضة الأسبوع القادم على القنوات الفضائية.

وفي تصريحات صحفية خاصة أكد ” الألفي “، أن الكليب سيكون مفاجاة للجمهور حيث سيظهر بشكل مختلف، في أغنية راقصة بعيدة كل البعد عن شخصيته والتي قدمها في أعماله السابقة.

ويضم الألبوم الجديد ” ماتحبش قوي “، 12 أغنية منتوعة بين الدارما والمقسوم، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم ” كريم بغدادي، جوليو، سامر أبو طالب، محمد العشي، شريف محسن، أحمد آمين، أحمد محمود، عمرو إسماعيل، إلهامي دهيمة، محمد نزيه “، كما تعاون مع الشعراء ” طارق زرمبة، سلمي رشيد، سامي على، مصطفي فرغلى، إيهاب عبد العظيم “، وذلك داخل أستوديو ” كليك ” والهندسة الصوتية ” بيشوي مجدي “.