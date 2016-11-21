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حبس أمين شرطة بقسم المرج 4 أيام لاحتجازه تاجر وتعذيبه

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حبس أمين شرطة بقسم المرج 4 أيام لاحتجازه تاجر وتعذيبه حبس أمين شرطة بقسم المرج 4 أيام لاحتجازه تاجر وتعذيبه

أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد رئيس النيابة، بحبس أمين شرطة بقسم المرج 4 أيام على ذمة التحقيق اشترك فى احتجاز تاجر وتعذيبه لإجباره التوقيع على إيصالات أمانة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد رضا، وكيل أول نيابة المرج، أن 3 تجار استدرجوا تاجر فاكهة، بعدما طلب منهم الأموال المستحقة عليهم، حيث أبلغوه بانتظارهم له فى مكان معين بمنطقة المرج لدفع ما عليهم من أموال وعندما توجه المجنى عليه فوجئ بأشخاص خطفوه داخل سيارة وتوجهوا به إلى شقة فى المرج بعدما وضعوا على عينيه غمامة، وطلبوا منه توقيع إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة لابتزازه وإجباره على الأموال المطلوبة منهم.

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