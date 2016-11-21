وقف مدير مكتب عام محافظة البحر الأحمر ومدير إدارة التفتيش الصيدلي

أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرارين رقمي 412 ،413 لسنة 2016 بتاريخ 31/10/2016 بوقف كل من مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بذات المحافظة والمكلفة بالعمل بقسم مكافحة العدوى بذات المديرية عن العمل لمدة ثلاثة شهور لمصلحة التحقيقات.

كانت نيابة الغردقة الإدارية قد باشرت التحقيقات في القضيتين رقمي 800 لسنة 2015 ، 501 لسنة 2016 الغردقة بمعرفة الأستاذ عبدالعزيز العزالي وكيل أول النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وانتهت في الأولى إلى اقتراح وقف مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لاتهامها بصرف أدوية مدرجة بجدول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية لصيدلية مملوكة لها كائنة بمدينة الغردقة وملغي ترخيصها من عام 2012 وغير موجودة على أرض الواقع وإخفائها المستندات الخاصة بالصرف والتي كانت بحوزتها بمناسبة وظيفتها بهدف طمس معالم الجريمة في الوقت الذي اؤتمنت فيه على المحافظة على شرعية تداول مثل هذه الأدوية بوصفها مدير التفتيش الصيدلي.

كما انتهت النيابة بشأن القضية الثانية إلى اقتراح وقف مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمدير عام المخابرات الأسبق بالغردقة دون وجه حق وضمها لمنزله واستغلاله نفوذه الوظيفي في التأثير على العاملين تحت رئاسته والعاملين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة لغض الطرف عن الجرم الذي اقترفه بل والشروع في اتخاذ إجراءات تعسفية قبل الشاكي الذي لجأ للنيابة لإنصافه والزود عنه ضد بطش المذكور وذلك حرصاً على مصلحة التحقيقات ولعدم استغلال نفوذه في التأثير على الشهود أو إخفاء الأدلة.