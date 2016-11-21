جديد تبييض البشرة: أغرب الوسائل لتقشير الوجه

تزداد مشاكل البشرة في فترة الانتقال من موسم إلى آخر، وتتبدل طرق العناية بالوجه لحمايته من العوامل الخارجية. إذ تجدين نفسك بحاجة إلى وسائل فعالة للتخلص من الانتفاخ حول عينيك ولتقشير وجهك وعلاج البقع والبثور الداكنة. لكن هل تخيّلت يوماً أن الحلول موجودة في الخدع الجمالية القديمة؟ إليك في هذا الموضوع أغرب تقنيات العناية بالبشرة المثيرة للدهشة، والتي ستمنحك نتائج فعّالة جدّاً.

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- شامبو ضد القشرة لتقشير الوجه: استبدلي المطهّر المعتاد الذي تستخدمينه لوجهك، بشامبو الشعر ضد القشرة مرة واحدة أو مرتين في الشهر، واغسلي وجهك به.هذه الخدعة ستساعد على تحقيق التوازن في مستويات الخميرة ما يساعد على تقشير البشرة.

- الحليب والثلج لتبييض الوجه: للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، بللي منشفة في الحليب، ثم ضعي في داخلها مكعبات الثلج،وافركي وجهك بها. ثم اتركيها على وجهك لمدة تتراوح بين 10 الى 15 دقيقة. مستوى الحموضة في الحليب، ودرجة الحرارة الباردة من القماش، والبروتين، ستجعل بشرتك مشرقة في غضون دقائق.

- الشاي الأسود لعلاج البشرة الدهنية: انقعي كيساً من الشاي الأسود في كوب من الماء ثم ضعيه في الثلاجة حتى يصبح بارداً. طبّقي الماء والشاي على وجهك بشكل منتظم. هذا العلاج يقضي على البشرة الدهنية.

- ملح البحر وصودا الخبز للتخلص من السموم: نواجه كل يوم سموماً بيئية تؤذي البشرة. للتخلص من هذه السموم، امزجي ملح البحر مع صودا الخبز واسكبيه في حمام دافئ. ابقي في الماء لمدة 20 دقيقة.

- الزيت مفيد للبشرة الدهنية: يعتقد البعض أنّ البشرة الدهنية ليست بحاجة إلى الزيوت لكن بتخطي المرطب قد تزيدين من جفاف بشرتك. من هنا ننصحك بتطبيق زيت على وجهك، بذلك ستدرك بشرتك أنها لا تحتاج إلى إنتاج الزيوت من تلقاء نفسها، وبالتالي، ستحقق التوازن.

- زيت جوز الهند لإزالة المكياج: من الضروري إزالة المكياج جيّداً قبل النوم، كي لا يؤثر على صحة عينيك ويؤدي الى تورّمها عند الصباح. من هنا ننصحك استخدام زيت جوز الهند، الذي كان يستعمل كوسيلة لإزالة المكياج، إذ ينظف الوجه من جهة ويغذي البشرة من جهة أخرى.

- البخار لتقشير الوجه: تحتاجين لتقشير بشرتك وإزالة الخلايا الميتة لمنع ظهور الحبوب والسماح للكريمات بالتغلغل الى أعماق الجلد. أشعلي النار تحت الماء الساخن حت يتصاعد البخار. استخدمي قطعة قماش كبيرة لتغطية وجهك بها، من ثم ضعي وجهك فوق البخار. خذي نفساً عميقاً ثم أزيلي قطعة القماش. كرّري هذه العملية ثلاث مرات. ما يساعد على فتح المسام وتليين الجلد.