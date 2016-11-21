مكياج عيون قوس قزح خطوة بخطوة

هل تبحثين دائماً عن أساليب مكياج جديدة لتزيد من تألق بشرتك وتوهّجها؟ وهل تشعرين بأنك بحاجة إلى بعض التغيير في مكياجك مع بداية الشتاء لتجديد إطلالتك وزيادة نضارة بشرتك؟

قد تكون طريقة قوس قزح من أجمل طرق المكياج التي قد تجرّبين تطبيقها يوماً ما، فهي تجمع بين المرح والأناقة، والعفوية والجاذبية، ونضارة البشرة وسحر الإطلالة.

ولكن كيف تستطيعين تجربة هذا المكياج؟ "سيِّدتي نت" سيقدّم لك الطريقة في 6 خطوات من خلال السطور الآتية:

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1-التحضير لقوس قزح: اختاري الألوان المناسبة لقوس قزح كالأزرق والأرجواني والأحمر الوردي والأصفر مع تجهيز فرش مكياج نظيفة.

2-قومي بوضع طبقة من كريم الأساس الخاص بك، ثمّ قومي بإضافة كريم الإخفاء تحت عينيك وعلى أماكن البقع لإخفاء جميع العيوب من بشرتك كي تُبرزي نضارتها وتألقها.

3-قومي بلمّ شعرك إلى الخلف واختيار تسريحة عصرية بسيطة كذيل الحصان أو الضفيرة الفرنسية حتى تبرز شكل قوس قزح عند وضع المكياج على خديك.

4-والآن، ابدئي بوضع ألوان قوس قزح التي تمّ تجهيزها من قبلُ على أحد جانبي خدّيك، واحرصي على ترتيب الألوان بداية من الوردي، ثم الأصفر، ثم الأرجواني، إلى جانب مراعاة عدم وضع الكثير من الألوان.

5-ضعي بعض ظلال العيون الأرجوانية فوق عينيك مع القليل من الماسكرا الخفيفة وبعض الكحل الأزرق حتى تبدو عيناك طبيعيّتين ومتألّقتين.

6-وأخيراً، ضعي أحمر الشفاه الورديّ على شفتيك لتحصلي على إطلالة قوس قزح المميزة لإطلالة جذابة وفريدة.