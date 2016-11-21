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تجربة الجمال الفائق مع Shiseido

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الإثنين 21-11-2016 16:13

كل الحب من Shiseido Ginza جينزا
انطلاقاً من روح "أوموتيناشي"، التي تعني من قلوبنا إليكم، تقدم Shiseido مبادرتها الإقليمية الأحدث " From Shiseido Ginza with Love" (أي بكل الحب من Shiseido Ginza). يمكنكِ زيارة خبراء Shiseido للجمال القادمين من اليابان إلى المنطقة، لتدليل عملائهم بالطقوس الفائقة للعناية بالبشرة، والاستفادة من استشارة تفصيلية للعناية بالبشرة طوال شهر نوفمبر، إلى جانب بعض أحدث جلسات Yutaka لتدليك الوجه، من مقر تلك العلامة التجارية رأساً في اليابان.

والآن، بعد أن أصبحت Shiseido مرادفاً للجمال، ورسَّخت مكانتها كشركة رائدة في تقنيات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة لأكثر من 140 عاماً، سيكشف خبراء Shiseido عن أسرار التمتع ببشرة جميلة، ليكتسب عملاؤهم الشعور بالتجدُّد والاستعداد لموسم العطلات ببشرة رائعة.

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سيدتي