أطيلي عطلتك الصيفية مع مجموعة Divine Oil

مستحضرا Divine Legs و Soleil Divinالجديدان من Caudalie يجعلان الحماية من أشعة الشمس والحصول على بشرة مسمرة جميلة عمليتَيْن سهلتَيْن جداً ومترفتَيْن على مدار العام!

في أعقاب مجموعة Divine Oil المترفة من Caudalie والتي لاقت نجاحاً كبيراً، إليكِ وسيلة استثنائية لتجسيد وإطالة أمد الجمال الرائع والنضر للبشرة المسمرة في عطلة الصيف الباعثة على الاسترخاء. يدلّل مستحضرا Divine Legs وSoleil Divin المترفان حواسك ويمنحانك بشرةً برونزية جميلةً على الفور مع حماية فعالة من أشعة الشمس الحارقة. وبالتالي، حتى لو انتهت العطلة الصيفية منذ فترة طويلة، يمكنك أن تضيفي لمسةً من التوهج الصيفي على نظامك الجمالي اليومي! فمستحضر Divine Legs يوفر لك سمرةً طبيعيةً تلائم درجةَ بشرتك من دون الحاجة إلى أشعة الشمس أو الاعتماد على أي مسمر ذاتي، بينما يعتني مستحضر Soleil Divin ببشرة الوجه ويحميها من أشعة الشمس لمكافحة علامات التقدم في السن والحصول على إشراق نضر وطبيعي.

وفي هذا السياق، تقول ماتيلد توماس المؤسسة الشريكة لعلامة Caudalie: "لطالما حلمت بابتكار مستحضر مميّز يخلّص كافة النساء من المشاكل التي تقلق راحتهنّ، بحيث يمكن أن يمنحهم السمرة التي ينعمن بها في عطلة نهاية أسبوع استثنائية تحت أشعة الشمس، على أن يضفي على أرجلهنّ سمرةً متوهجةً ومترفةً. ها إنّ الحلم يصبح حقيقةً مع Divine Legs. فأخيراً أصبح بإمكانك التألق بالفساتين القصيرة الآسرة والتنانير والسراويل القصيرة الساحرة مع الشمس أو بدونها".

Divine Legs

يعتبر Divine Legs مستحضراً ضرورياً للبشرة في المناخ الحار، وهو يغمر البشرة بترطيب مغذ مع إضفاء توهج ذهبي مشرق على الساقين. وبما أنّه لوشن حريري الملمس وممتع فهو يغذي البشرة ويضفي عليها الإشراق والسمرة فوراً، كما أنّه البديل الطبيعي الأنسب عن المسمرات الذاتية التي تتشقق على البشرة وتتركها برائحة كريهة. يمتزج مستحضر Divine Legs بصورة مثالية مع كافة ألوان البشرة ويجفّ عليها فوراً. تشمل مكوناته الأساسية الطبيعية خلاصة الهندباء البرية المستخرجة من جذور هذه النبتة في فرنسا، لتقديم تأثير مسمّر فوري بعد 60 ثانيةً فقط من استعمال المستحضر. ويمكن تعديل حدّة السمرة من خلال الكمية المستعملة. أمّا خلاصة الخروب المستخرجة من لب ثمرة شجرة الخروب فهي تكثّف السمرة الطبيعية في البشرة وتطيل أمدها من خلال تحفيز بروتين "كيناز سي". تشمل المكونات أيضاً زيت العنب المستخرج من بذور العنب والمكرر لتقديم تركيبة مغذية للغاية. إلى ذلك، يسمح تركيز حمض اللينوليك (أوميغا 6)، وهو حمض دهني أساسي للبشرة والأغشية الخلوية، بالتحكم بصورة أفضل برطوبة البشرة. كما أُضيف إلى التركيبة مكوّن جديد وهو خلاصة بذور اللفت المستخرجة من زيت بذور اللفت والتي تحسّن رطوبة البشرة الطبيعية. تمنع هذه الخلاصة خسارة المياه عن طريق البشرة من خلال إعادة تنظيم شبكة الدهون على سطح البشرة لجعلها أضيق ومنع المياه من التبخر. وأخيراً، تضفي المركبات اللؤلئية النحاسية والذهبية لمعاناً ناعماً ومتقزحاً على البشرة. للحصول على أفضل النتائج، يجب استعمال Divine Legs على البشرة النظيفة والجافة وتركه ليجف لمدة 60 ثانيةً بعد الاستخدام الأول. من السهل إزالة التركيبة بالمياه.

Soleil Divin

يقدّم كريم العناية ببشرة الوجه والمكافح لعلامات تقدّم البشرة في السن مع درجة حماية SPF50 وقاية رائعةً من أشعة الشمس، لا سيما الأشعة فوق البنفسجية الطويلة/المتوسطة الموجة. وبفضل قوامه الزيتي، يقدّم مستحضر Soleil Divin ملمساً شفافاً وغير لماع أو لزج. وبعد أن تترطب البشرة بالكامل ويتحسن مظهرها، تصبح مشرقةً وتشعّ بريقاً بسمرة متجانسة. أمّا الطريقة الأفضل لاستعمال Soleil Divin فهي من خلال وضعه بكمية وافرة وبصورة متساوية على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس مع تجنّب منطقة محيط العين. ويمكن إعادة استعماله كل ساعتَيْن وبعد الاستحمام. لا تنسي أن تتجنبي التعرض للكثير من أشعة الشمس حتى لدى استعمال الواقي من أشعة الشمس. اختاري درجة SPF تلائم نوع بشرتك وإذا لم تكوني متأكّدةً من الدرجة المناسبة، من الأفضل لك دوماً اختيار درجة الـ SPF الأعلى. ويُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس ما بين الساعة 12 ظهراً و4 بعد الظهر وارتداء نظارات شمسية وقبعة على الدوام.

Divine Oil

يتميز هذا الزيت الجاف بتركيبة فريدة مصنوعة من مزيج من زيوت العنب والأرغان والخبازى والسمسم، وهي تترافق مع بوليفينولات العنب مضادة للأكسدة وحاصلة على براءة اختراع. يعبق هذا المستحضر برائحة زهرية شاعرية تترافق مع نفحات خشبية: الورد المغربي والبلغاري، الجريب فروت، الفلفل الوردي، خشب الأرز، الفانيليا، والمسك الأبيض.

كما يرطّب هذا المستحضر ويغذي ويعزز مظهرَ الوجه والجسم والشعر.

لوشن الجسم المغذّي Nourishing Body Lotion

يقدم هذا اللوشن الغني المتوفر بتركيبة طبيعية للغاية والذي يتغلغل في أعماق البشرة، ترطيباً مكثفاً ويحافظ على راحة البشرة الجافة من الصباح حتى المساء مع مزيجه المؤلف من مكونات فعالة مضادة للأكسدة وخلاصتَيْ العنب وكرمة العنب الحصريتَيْن اللتَيْن حصلت Caudalie بفضلهما على براءتَيْ اختراع. يمتاز زيت بذور العنب بغناه بالأوميغا 6، لتغذية بشرتك وتجديدها بصورة مبهرة من دون ترك أي ملمس دهني. كما تحتجز بوليفينولات العنب الفعالة والمضادة للأكسدة في التركيبة الجذور الحرة وتمنع الظهور المبكر لعلامات التقدم في السن مع المحافظة على احتياطيات حمض الهيالورونيك المتوفرة بشكل طبيعي في البشرة. يجدد زيتا السمسم ونبات لسان الثور البشرة ويلطفانها بينما تعمد نبتة الجنكه بيلوبا إلى شد البشرة. يذوب القوام الخفيف والرقيق للوشن الجسم المغذّي Nourishing Body Lotion على البشرة فوراً ويغلفها بملمس ناعم وحريري يعبق برائحة نفحات الليمون واللافاندين وخشب الصندل المنعشة. وعند الاستعمال اليومي، تصبح البشرة أكثر طراوة وإشراقاً ونعومةً من أي وقت مضى.

يعتبر هذا المستحضر مثالياً للاستعمال كلوشن ما بعد التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على السمرة لفترة أطول.