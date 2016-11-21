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كيف تحسبين طول طفلك في المستقبل؟

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كيف تحسبين طول طفلك في المستقبل؟ كيف تحسبين طول طفلك في المستقبل؟

الإثنين 21-11-2016 11:12

ابتكر مجموعة من العلماء في السبعينيات طريقة لمعرفة طول الطفل المستقبلي، وراجت هذه الطريقة مؤخراً على الإنترنت. وتعتمد النظرية على معادلة بسيطة وهي أن معظم الأطفال سيصل طولهم إلى متوسط مجموع أطوالهم مع أطوال أهاليهم.
ويمكن معرفة الطول المستقبلي للأولاد عن طريق جمع طول الطفل مع أطوال كل من الوالدين وجمع خمس بوصات، ثم قسمة الناتج على اثنين. أما بالنسبة للبنات، فبإضافة أطوال كلا الوالدين وطرح خمس بوصات ثم قسمة الناتج على اثنين، وعلى الرغم من أن العوامل البيئية مثل التغذية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تحديد طول الشخص، إلا أن هذه المعادلة قد تعطي فكرة واضحة وقريبة جداً عن الواقع.

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