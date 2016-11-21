أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم بـ«احداث شغب جامعة عين شمس» لـ19 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم بـ«احداث شغب جامعة عين شمس» لـ19 ديسمبر تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم بـ«احداث شغب جامعة عين شمس» لـ19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد المغربي في واقعة اتهامه في أحداث شغب جامعة عين شمس التي وقعت في منتصف عام 2014 لجلسة 19 ديسمبر لسماع شهود النفي.

يذكر، أنه تم الحكم عليه غيابيا فى القضية بالسجن 10 سنوات، إلا أنه قام بتسليم نفسه وقام بعمل اعادة اجراءات لإعادة محاكمته .

كانت النيابة، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام في الأحداث التي شهدتها جامعة عين شمس، العام الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا