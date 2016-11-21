تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم بـ«احداث شغب جامعة عين شمس» لـ19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد المغربي في واقعة اتهامه في أحداث شغب جامعة عين شمس التي وقعت في منتصف عام 2014 لجلسة 19 ديسمبر لسماع شهود النفي.

يذكر، أنه تم الحكم عليه غيابيا فى القضية بالسجن 10 سنوات، إلا أنه قام بتسليم نفسه وقام بعمل اعادة اجراءات لإعادة محاكمته .

كانت النيابة، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام في الأحداث التي شهدتها جامعة عين شمس، العام الماضي.