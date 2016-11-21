تأجيل محاكمة ٢٨متهمًا بخلية دمياط الإرهابية إلى 15 يناير المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة ٢٨متهمًا 12 منهم محبوسين و16 هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط الإرهابية”، وذلك لجلسة 15 يناير لسماع اقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام