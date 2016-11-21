استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مطلع 2017

كشف مصدر مطلع لوكالة “انترفاكس” الروسية، الاليوم الاثنين، أن الرحلات الجوية بين روسيا ومصر لن تستأنف قبل بداية عام 2017.

وأضاف المصدر، أن “الجانب المصري لن يكون جاهزا لضمان أمن الركاب الروسي قبل بداية العام المقبل”.

ووفقا للمصدر، فإن استئناف الرحلات الجوية سيبدأ أولا باتجاه مطار القاهرة الدولي، من العاصمة الروسية موسكو، وبعد ذلك ستستأنف إلى مدن مصرية أخرى.

وتابع : “في العاصمة المصرية بنوا جناحا جديدا لاستقبال الركاب ويتمتع بعوامل أمان مناسبة لضمان السلامة وفق المستوى المطلوب”.

وحول استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية قال المصدر: “إذا أثبت نظام الأمن أنه يمكن الاعتماد عليه، وجرى تفعيله في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، فعندها يمكن استئناف رحلات الطيران العارض(التشارتر) من روسيا إلى منتجعات البلاد”.

من جانبها، أعلنت وزارة النقل الروسية، أن الجانب المصري أحرز تقدما خلال الفترة الأخيرة في توفير أمن مطاراته.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي لوكالة “نوفوستي” الروسية: “استئناف الرحلات الجوية ممكن بعد تنفيذ الجانب المصري لمطالب الخبراء الروس حول توفير الأمن في المطارات المحلية.. الزملاء المصريون تقدموا خلال الفترة الأخيرة في هذا الاتجاه، والتعاون بين الدولتين يتسم بطابع بناء”.

وأكد المكتب الصحفي أن “الخبراء الروس سيكونون مستعدين خلال أسبوع للتوجه مجددا الى مصر من أجل تقييم أمن المطارات المصرية”.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر في نوفمبر 2015. بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء بفعل إرهابي ومقتل جميع من كانوا على متنها.