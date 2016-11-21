تامر عبد المنعم ينفي تصوير حلقة من «90 دقيقة» مع جمال مبارك

كتب: هاني صابر

نفى الفنان تامر عبد المنعم، كل ما أشيع مؤخرًا بشآن تصوير حلقة من برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه على شاشة “المحور” الفضائية، مع جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك .

وقال “تامر”، في تصريحات صحفية، إن هذا الأمر أزعجه كثيرًا، خاصة أنه لم يفكر مطلقًا في طرح هذه الفكرة، وأن من يرددون هذه الشائعات لديهم رغبتهم في اختلاق المشاكل وترديد شائعات ليس لها أساس من الصحة .

وأضاف، أن النجاح الذي حققه من خلال الحلقات السابقة من البرنامج واستضافة بعض نجوم المجتمع واخرهم النجم محمد فؤاد الذي حل ضيفاً على البرنامج الاسبوع الماضي، جعل البعض يأمل في وضع العراقيل أمام هذا النجاح باختلاق وترويج أكاذيب من هذا النوع .