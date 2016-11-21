وزير الإسكان ومحافظ قنا يتفقدان توسعات محطة معالجة صرف صحى دشنا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى دشنا، بتكلفة 70 مليون جنيه، والذى بدأ تنفيذه منذ سنوات، وعقب وصول الوزير للمحطة مباشرة، سأل مسئول شركة المقاولات المنفذة: “هتخلصوا إمتى؟”، فرد مسئول الشركة: نحن بالفعل أنهينا جزءاً من المحطة فى نهاية أكتوبر الماضى مثلما وعدنا المحافظ، وسننهى الجزء الثانى فى آخر ديسمبر المقبل، بينما سينتهى عملنا بالمحطة فى آخر شهر مارس المقبل”، وشدد أحد نواب البرلمان الحاضرين على أن هذا المشروع بدأ منذ سنوات، ويجب التزام الشركة المنفذة بهذه التوقيتات.

من جانبه أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل فى محورين مهمين حاليا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أولهما استكمال المشروعات المتوقفة، وهى كثيرة، والثانى التركيز على مشروعات صرف صحى القرى، خاصة القرى الأكثر ضررا، وستكون هناك متابعة مستمرة لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، للالتزام بالتوقيتات الزمنية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يجرى تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمحافظة، ومنها: مشروع إعادة تأهيل محطة مياه قنا بالصالحية، بتكلفة 53 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه سبتمبر 2017، ومشروع محطة صرف صحى فرشوط، بتكلفة 205 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه يونيو 2017، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحى قوص، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى قوص (18/30 ألف م3/يوم)، بتكلفة 80 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2017، ومشروع صرف صحي نجع الشيخ على، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2017، ومشروع صرف صحي أبومناع بحرى، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي أبومناع غرب، بتكلفة 30 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي أبومناع شرق، بتكلفة 16 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها مارس 2017، ومشروع صرف صحى طوخ والخطارة، بتكلفة 50 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه مارس 2018، كما تم التسليم الابتدائى لمحطة مياه أبوتشت (51 ألف م3/يوم) ويجري تسليم الشبكات.