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بالصور.. اختيار المطربة شيما هلالي سفيرة للنوايا الحسنة

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صورة الحدث

صورة الحدث

كتب: هاني صابر

تمّ تعيين المطربة التونسية شيما هلالي، سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة إمسام التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة.

وتسلّمت “شيما” مهامها كسفيرة للنوايا الحسنة إضافة إلى جواز السفر الدبلوماسي من ريميثيو مارادونا الأمين العام لمنظمة إمسام والدكتور أيمن البياع نائب الأمين العام للمنظمة.

وأعربت “شيما” عن سعادتها بهذا المنصب الرفيع، مشيرة الي أنها تحب الأعمال الإنسانية دون أن تكون في منصب أو تحت الأضواء.

وأضافت، أنها مستعدة لخوض غمار العمل الإنساني التطوعي لإيمانها الكبير بأهمية العمل التطوعي لأن الشهرة والمال لا تصنع إنساناً وسوف تكرس جهودها فى الفترة القادمة على المجال الإنساني.

 

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