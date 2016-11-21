محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم 49 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، تسليم 49 وحدة سكنية جديدة للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لتوفير المسكن الصحى الملائم للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، واستكمالا لمشروعات الإسكان بمحافظة الاسماعيلية.

وأكد “المحافظ” للمواطنين، حرص كافة أجهزة الدولة والحكومة كاملة على تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف القطاعات من أجل توفير المسكن الصحى الملائم الذى يليق بكرامة المواطنين وتحقيق الاستقرار الإجتماعى.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه سوف يتم تسليم عدد آخر من الوحدات السكنية الجديدة بمشروعات الإسكان الإجتماعى وإسكان الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.