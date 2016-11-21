أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم 49 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم 49 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم 49 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، تسليم 49 وحدة سكنية جديدة للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لتوفير المسكن الصحى الملائم للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، واستكمالا لمشروعات الإسكان بمحافظة الاسماعيلية.

وأكد “المحافظ” للمواطنين، حرص كافة أجهزة الدولة والحكومة كاملة على تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف القطاعات من أجل توفير المسكن الصحى الملائم الذى يليق بكرامة المواطنين وتحقيق الاستقرار الإجتماعى.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه سوف يتم تسليم عدد آخر من الوحدات السكنية الجديدة بمشروعات الإسكان الإجتماعى وإسكان الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا