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محافظ بنى سويف يبحث الاستغلال الأمثل للمعدات المتاحة لترشيد الإنفاق

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محافظ بنى سويف يبحث الاستغلال الأمثل للمعدات المتاحة لترشيد الإنفاق محافظ بنى سويف يبحث الاستغلال الأمثل للمعدات المتاحة لترشيد الإنفاق

المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف

اجتمع المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، بلجنة الشراء المركزى للمعدات، لبحث متطلبات تحسين الأداء وكيفية تحقيق الاستغلال والإدارة الأفضل للموارد المتاحة فى هذا المجال، وذلك فى حضور اللواء يسرى خضر السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ومديرى التخطيط والمتابعة والشئون المالية والمتابعة والتوريدات والشئون الإدارية، فضلاً عن أعضاء اللجنة برئاسة مدير الحملة الميكانيكية.

وناقش الاجتماع، إحتياجات المحافظة من المعدات بمختلف أنواعها، حيث وجه “المحافظ” بإعداد تقرير تفصيلى وفنى يحتوى على بيان بالمعدات المطلوب توفيرها ومجال استخدامها بالإضافة إلى بيان متكامل ومصور عن طريق المعاينة يحدد عدد المعدات المتوافرة (لوادر، حفارات، السيارات بمختلف أنواعها واستخداماتها وغيرها) وأنواعها وكفائتها وتاريخ صنعها وحالتها الفنية وأماكن توزيعها واستهلاكها للوقود، وذلك لوضع تصور وتقييم فنى ومالى لبيان مدى تحقيق الاستغلال الأمثل منها من عدمه لوضع الأسلوب والآلية المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذا المورد المهم.

وتطرق الإجتماع لمناقشة أفضل البدائل لصيانة المعدات ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل وبأقل تكلفة ممكنة، حيث شدد “المحافظ” على أهمية توفير جهاز كشف الأعطال لتحديد العطل الفنى بشكل دقيق ما يسهم فى سرعة إصلاح المعدة بأقل تكلفة.

 

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