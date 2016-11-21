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3 يناير.. أولى جلسات تطليق المذيعة ابتهال أحمد من هشام طلعت مصطفى

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3 يناير.. أولى جلسات تطليق المذيعة ابتهال أحمد من هشام طلعت مصطفى 3 يناير.. أولى جلسات تطليق المذيعة ابتهال أحمد من هشام طلعت مصطفى

حددت محكمة اسرة الجديدة 3 يناير المقبل اولى جلسات الدعوى المقامة من المذيعة ابتهال احمد اسماعيل ، التى تطالب فيها بتطليقها من زوجها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم طلقة بائنة للضرر.

وقالت المدعية فى الدعوى التى حملت رقم 1050 لسنة 2016 إنها تزوجت من رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى ، بموجب عقد شرعى فى 30 أغسطس 2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وﻻ تزال فى عصمته ، ثم اتهم فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قسم قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 وسط القاهرة وحكم عليه بحكم نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه.

وأضافت الزوجة فى دعواها أنها تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بطلب رقم 2251 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة وطالبت فيه بتطليقها من رجل الأعمال طلقة بائنة للضرر طبقا لنص المادة 14،وبعد تعذر مساعى الصلح بينهما أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

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