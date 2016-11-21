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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المخازن بالخليفة

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المخازن بالخليفة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المخازن بالخليفة

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط كلا من أحمد م ع 32 عاما عاطل وسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرهم سلاح بدون ترخيص بالخليفة ، جمال م أ 27 عاما عاطل و سابق اتهامه مخدرات بالخليفة ، محمود م ح 33 عاما عاطل مقيم بالبساتين و سابق اتهامه مخدرات بالساحل ، حسنى أ ع 43 عاما عاطل و سابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم مخدرات بالخليفة ، مجدى ف س 50 عاما عاطل وسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما أموال عامة بالدرب الأحمر ، عمر ا ع 28 عاما عاطل لسرقتهم مخزن بحى السيدة زينب ملك سعيد ر ع 43 عاما موظف ، 6 اسطوانات غاز كبيرة ، 2 اسطوانة غاز صغيرة ، 13 قلب شيشة ، 120 كرسى بلاستيك ، عربة كارو ، ثلاجة عرض ، 2 إطار سيارة نقل .
> وبمواجهتهم اعترفوا على ارتكاب الواقعه و بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات و اتهمهم بالسرقة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6875 لسنة 2016 جنح الخليفة ، وتولت النيابة العامة التحقيق و جارى تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من آخرى .

 

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