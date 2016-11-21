نصائح تنظيف السجاد يدويًّا

يعدّ حضور السجاد رئيسًا في هذا الفصل، إذ يشكّل ركنًا مهمًّا من أركان الديكور. "سيدتي. نت" يطلع قارئاته على مجموعة من النصائح المفيدة في تنظيف السجاد والحفاظ على جودته:

| يُنصح باستخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف السجّاد من الغبار والأتربة العالقة عليه، مع التركيز على تكنيس أطرافه.

| يُفضّل تنظيف السجّاد بإسفنجة مبلّلة بـالخلّ المُخفّف بالماء، مع الحرص على تجنب استعمال الفرشاة الخشنة منعًا من تلف وبره.

| لا بدّ من تجنب دعك السجّاد أثناء التنظيف، أو ضربه بقوّة، منعًا من إتلاف خيوطه.

| يُفضّل الاكتفاء بغسل السجّاد مرّتين في السنة، مع إخراج قطعه إلى الخارج لتجفّ على ضوء الشمس. علمًا بأنّ غسل السجاد المستمرّ يتسبّب بإتلاف نسيجه.