أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

نصائح تنظيف السجاد يدويًّا

Google+ Print

الإثنين 21-11-2016 15:12

يعدّ حضور السجاد رئيسًا في هذا الفصل، إذ يشكّل ركنًا مهمًّا من أركان الديكور. "سيدتي. نت" يطلع قارئاته على مجموعة من النصائح المفيدة في تنظيف السجاد والحفاظ على جودته:

| يُنصح باستخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف السجّاد من الغبار والأتربة العالقة عليه، مع التركيز على تكنيس أطرافه.
| يُفضّل تنظيف السجّاد بإسفنجة مبلّلة بـالخلّ المُخفّف بالماء، مع الحرص على تجنب استعمال الفرشاة الخشنة منعًا من تلف وبره.
| لا بدّ من تجنب دعك السجّاد أثناء التنظيف، أو ضربه بقوّة، منعًا من إتلاف خيوطه.
| يُفضّل الاكتفاء بغسل السجّاد مرّتين في السنة، مع إخراج قطعه إلى الخارج لتجفّ على ضوء الشمس. علمًا بأنّ غسل السجاد المستمرّ يتسبّب بإتلاف نسيجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي