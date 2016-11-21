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انذار على يد محضر لسحب الجنسية من «مبارك ويوسف والى وحسين سالم»

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انذار على يد محضر لسحب الجنسية من «مبارك ويوسف والى وحسين سالم» انذار على يد محضر لسحب الجنسية من «مبارك ويوسف والى وحسين سالم»

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

تقدم محمد فاضل عاشور، المحامي ومنسق حركة كفاية، بانذارات رسمية علي يد محضر لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار بصفته، وحملت أرقام 25572 و 25574 و 25579 لسنة 2016 لالزامه باتخاذ إجراءات سحب الجنسية المصرية عن كلا من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورجل الاعمال الهارب حسين سالم .

واستند فى إنذاره إلى توافر حالات اسقاط الجنسية الواردة بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 والتي تنص علي : ” يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أيه حالة من الأحوال الآتية : اذا اتصف في اي وقت من الأوقات بالصهيونية ” وذلك لتورط المخلوع مبارك ووزير زراعته في استيراد مواد ومبيدات مسرطنة تسببت في اصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وجعلت الشعب المصري في ترتيب متقدم عالميا في معدل الإصابة بتلك الأمراض .

وأشار الإنذار الى تورط المخلوع مبارك ورجل الأعمال حسين سالم المالك الشريك في شركة غاز المتوسط في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة لا تقارن بسعره العالمي في ذلك التوقيت وتصديره بكميات كبيرة رغم حاجة السوق المصري له في اتفاقية مدتها خمسة عشر عاما تسببت في تغريم مليارات الدولارات بعد شكوي إسرائيل ضدوا مصر بسبب الانقطاع المتكرر عن توريده لها .

من جانبه، أضاف محمد فاضل المحامي، أن من الأسباب الإضافية لاسقاط الجنسية المصرية، عن حسين سالم تجنسه بالجنسية الإسبانية و الإسرائيلية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية التي ترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية متي أذن له زوال الجنسية المصرية عنه .

واختتم فاضل، أنه في حالة امتناع وزير الداخلية عن اتخاذ اجراءات سحب الجنسية فانه سيطعن علي قراره السلبي أمام القضاء.

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