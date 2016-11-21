الإسماعيلى يضم 20 لاعبا لقائمة مباراة الزمالك

كتبت نانسى القاضى

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، قائمة فريق التى ستواجه الزمالك غدا الثلاثاء فى الأسبوع العاشر من فعاليات الدورى الممتاز.

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محمد عواد ومحمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمد أبوالمجد "بوشا" وباهر المحمدى وسامح عبدالفضيل وشريف حازم ومحمد عادل جمعة وبهاء مجدى فى خط الدفاع وحسنى عبدربه ومحمد فتحى وعماد حمدى ومحمود عبدالعزيز وعمر الوحش وعمرو عبدالفتاح "عمورى" وإبراهيم حسن وتوريك جبرين وخالد عيد فى خط الوسط ووليد عطيه وشكرى نجيب وأحمد الصعيدى فى خط الهجوم

والمستبعدون كل من محمد صبحى وأيمن رجب وأحمد هانى وسعد حسنى ومحمود متولى وعمرو حسين وشريف عبدالفضيل ومحمود حمد وكريم بامبو وأحمد جمال وأحمد صالح "وزه" لأسباب مختلفة.