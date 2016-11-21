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رفض 13 دعوى تتهم وزير المالية بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية

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رفض 13 دعوى تتهم وزير المالية بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية رفض 13 دعوى تتهم وزير المالية بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية

عمرو الجارحي، وزير المالية – أرشيفية

قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سليم سليم، بعدم قبول 13 دعوى تتهم عمرو الجارحي وزير المالية بعدم تنفيذه أحكام قضائية صادرة من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية “بدل النقدي”، لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات.

وسببت المحكمة قرارها بأن المدعين لم يسلكوا الطريق القانوني، في إعلان المدعى عليه وزير المالية بشخصه، وعدم تقديم الصيغة التنفيذية للحكم.

وصدر الحكم في الدعاوي أرقام “23033، 23023، 23013 ،22837 ،23047 ،22835، 22833، 24083 ،24235 ،24077، 24127 ،24125 ،24073″ لسنة 2016.

وكان عدد من المدرسين بالمحافظات أقاموا دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادر لهم من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرف مكافآت بدل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.

 

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