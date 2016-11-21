وزير البترول يتوجه إلي السعودية للمشاركة بالمؤتمر العربى للثروة المعدنية

غادر مطار القاهرة الدولي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، علي رأس وفد يضم قيادات الثروة المعدنية , متجها إلي السعودية في زيارة هناك تستغرق يومين , وهي الأولي له بعد توقف تصدير البترول السعودي إلي القاهرة , ولكن يشارك الوزير في فعاليات المؤتمر العربى الدولى الرابع عشر للثروة المعدنية ، والذى تقام فعالياته بجدة , تحت شعار “الثروات المعدنية العربية.. موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة” .

صرحت مصادر أمنية بالمطار انه تم إنهاء إجراءات سفر الملا والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار بالمطار علي الطائرة المصرية المتجهة جدة .

وأكدت وزارة البترول في بيان لها أن المؤتمر يهدف إلى تطوير القطاع التعدينى فى الدول العربية، ومن المتوقع أن تبرز الدراسات وأوراق العمل من قبل الخبراء العرب والأجانب والمختصين المشاركين بالمؤتمر أهمية هذا القطاع، حيث يزخر العالم العربى برواسب كبيرة من خامات المعادن المختلفة التى تضاهى فى كمياتها وجودتها الخامات الموجودة فى مناطق أخرى من العالم .

وقالت هيئة الثروة المعدنية، إن الاستغلال الأمثل لهذه الخامات سوف يسهم فى تنمية الاقتصاد العربى، ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل للدول، وتعزيز التعاون العربى فى هذا المجال، ما سيؤدى إلى تحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربى وأيضاً مواكبة المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم على كافة المستويات.

وكانت هيئة الثروة المعدنية قد شاركت فى اجتماعات اللجنة التنظيمية والتحضيرية لهذا المؤتمر بحضور الجيولوجى عمر عبد العزيز طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، والتى عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالعاصمة المغربية الرباط خلال العام الجارى .