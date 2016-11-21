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تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» لـ 2 يناير

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تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» لـ 2 يناير تأجيل محاكمة متهمي «كتائب حلوان» لـ 2 يناير

تعبيرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الإثنين، محاكمة 215 متهماً بـ”كتائب حلوان” ، لجلسة 2 يناير ، لفض الأحراز و سماع الشهود.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بالإعداد لعرض الإسطوانات المدمجة ، وحضور الحبير الفني ولمناقشة شهود الإثبات ، وحضور الباجث الإجتماعي للمتهمين 153 و 167 ، الحدثين ، لبيان سن كلاص منهما وقت الواقعة و الحالة الإجتماعية و الأسرية لهما ، وصرحت المحكمة للدفاع بإستخراج صور من محاضر الجلسات ، وحضور خبير الصم و البكم لترجمة ما يدور للمتهم الأصم.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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