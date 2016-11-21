السيسى لـ"رئيس البرتغال": علينا مجابهة تحديات المنطقة وعلى رأسها الإرهاب

كتب محمد الجالى- محمد شعلان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القرب الجغرافى بين مصر والبرتغال، يفرض عليهما التنسيق الوثيق، فيما يتعلق بمجابهة العديد من التحديات، التى تمر بها منطقتنا فى المرحلة الحالية، وعلى رأسها انتشار الإرهاب والتطرف، ومحاولات تفكيك الدول والنيل من فكرة الدولة الوطنية وتقويض المؤسسات ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، نتيجة استمرار الصراعات المسلحة والحروب التى يدفع ثمنها المدنيين.

وأفاد الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع نظيره البرتغالى، بأن المباحثات مع الرئيس البرتغالى تناولت سبل التنسيق لحل عدد من الأزمات، التى باتت تسويتها ضرورة حتمية لأمن واستقرار البحر المتوسط سواء على المستوى الثنائى والمحافل الدولية.