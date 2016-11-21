أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى لـ"رئيس البرتغال": علينا مجابهة تحديات المنطقة وعلى رأسها الإرهاب

Google+ Print
السيسى لـ"رئيس البرتغال": علينا مجابهة تحديات المنطقة وعلى رأسها الإرهاب السيسى لـ"رئيس البرتغال": علينا مجابهة تحديات المنطقة وعلى رأسها الإرهاب

>كتب محمد الجالى- محمد شعلان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القرب الجغرافى بين والبرتغال، يفرض عليهما التنسيق الوثيق، فيما يتعلق بمجابهة العديد من التحديات، التى تمر بها منطقتنا فى المرحلة الحالية، وعلى رأسها انتشار الإرهاب والتطرف، ومحاولات تفكيك الدول والنيل من فكرة الدولة الوطنية وتقويض المؤسسات ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين، نتيجة استمرار الصراعات المسلحة والحروب التى يدفع ثمنها المدنيين.

وأفاد الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع نظيره البرتغالى، بأن المباحثات مع الرئيس البرتغالى تناولت سبل التنسيق لحل عدد من الأزمات، التى باتت تسويتها ضرورة حتمية لأمن واستقرار البحر المتوسط سواء على المستوى الثنائى والمحافل الدولية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا