صور.. السيسي يوجه الدعوة لرئيس البرتغال لزيارة مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا لزيارة مصر، ورحب رئيس البرتغال بالدعوة ووعد بتلبيتها فى وقت قريب لمواصلة التشاور السياسي وتفعيل أُطر التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة السيسي بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا على هامش زيارته الحالية لـ”لشبونة”.

ودعا “السيسي” المستثمرين في البرتغال للمشاركة في المشروعات التنموية بمصر، مشيراً إلى ان المباحثات مع الرئيس البرتغالي تناولت سبل مكافحة الإرهاب.