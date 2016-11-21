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صور.. السيسي يوجه الدعوة لرئيس البرتغال لزيارة مصر

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الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

الرئيس عبدالفتاح والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الرئيس البرتغالى مارسيلو دى سوزا لزيارة ، ورحب رئيس البرتغال بالدعوة ووعد بتلبيتها فى وقت قريب لمواصلة التشاور السياسي وتفعيل أُطر التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة السيسي بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دى سوزا على هامش زيارته الحالية لـ”لشبونة”.

ودعا “السيسي” المستثمرين في البرتغال للمشاركة في المشروعات التنموية بمصر، مشيراً إلى ان المباحثات مع الرئيس البرتغالي تناولت سبل مكافحة الإرهاب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا خلال مراسم الاستقبال بالقصر الرئاسي بالعاصمة لشبونة

 

 

 

 

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