الجمعة.. عمرو مصطفى ضيف أبلة فاهيتا على CBC

يستضيف برنامج “أبلة فاهيتا” في الحلقة الأولى من الموسم الرابع الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة cbc الملحن عمرو مصطفى وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساء.

ويتحدث عمرو مصطفى خلال الحلقة عن أبرز أعماله الفنية التي قدمها في حوار ساخر مع الأبلة كما تستعرض “فاهيتا” في الحلقة أيضا أهم أحداث الفترة الماضية بطريقة ساخرة كما جرت العادة.

ويدخل عمرو مصطفى خلال الحلقة في سجال مع فاهيتا حول بعض الأمور السياسية والفنية فيما تتناول فاهيتا خلال الحلقة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية بشكل ساخر، كما تتناول موضوع تعويم الجنية وارتفاع الأسعار.

ويأتي البرنامج بعد توقف فترة طويلة، لتعود الدمية الشهيرة للظهور مرة أخرى بحلقات مثيرة وعددا من الضيوف المتميزين .