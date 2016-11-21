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ضبط متهم تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بالدرب الأحمر

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ضبط متهم تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بالدرب الأحمر ضبط متهم تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بالدرب الأحمر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط سامى ع ا 35 عاما و مقيم بالدقهلية و سابق اتهامه فى عدد 9 قضايا أخرهم سرقة بالأزبكية .

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضبطه و بمواجهته اعترف بإرتكاب عدد 6 سرقات متاجر بأسلوب كسر القفل .

سرقة عدد 20 هاتف من داخل محل هواتف بالدرب الأحمر ، مبلغ مالى 2500 جنية من داخل صيدلية بدائرة السيدة زينب ، سرقة عدد 17 هاتف محمول و جهاز تابلت و مبلغ مالى 13500 من داخل محل هواتف بدائرة السيدة زينب ، سرقة عدد 8 هواتف محمول و عدد 100 كارت شحن فئات مختلفة من داخل محل هواتف محمولة بمصر القديمة ، سرقة عدد 1500 علبة سجائر مختلفة الأنواع من داخل كشك سجائر بالسيدة زينب ، كسر وجهة محل مستلزمات طبية بشارع القصر العينى بالسيدة زينب .

و أقر بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله شريف ا غ 53 عاما عاطل و مقيم بالدقهلية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع .

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