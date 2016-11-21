ضبط متهم تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل بالدرب الأحمر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط سامى ع ا 35 عاما و مقيم بالدقهلية و سابق اتهامه فى عدد 9 قضايا أخرهم سرقة بالأزبكية .

و بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضبطه و بمواجهته اعترف بإرتكاب عدد 6 حوادث سرقات متاجر بأسلوب كسر القفل .

سرقة عدد 20 هاتف من داخل محل هواتف بالدرب الأحمر ، مبلغ مالى 2500 جنية من داخل صيدلية بدائرة السيدة زينب ، سرقة عدد 17 هاتف محمول و جهاز تابلت و مبلغ مالى 13500 من داخل محل هواتف بدائرة السيدة زينب ، سرقة عدد 8 هواتف محمول و عدد 100 كارت شحن فئات مختلفة من داخل محل هواتف محمولة بمصر القديمة ، سرقة عدد 1500 علبة سجائر مختلفة الأنواع من داخل كشك سجائر بالسيدة زينب ، كسر وجهة محل مستلزمات طبية بشارع القصر العينى بالسيدة زينب .

و أقر بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميله شريف ا غ 53 عاما عاطل و مقيم بالدقهلية .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الوقائع .