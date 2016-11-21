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مفتي الجمهورية يدين تفجير مسجد “باقر العلوم” بأفغانستان

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مفتي الجمهورية يدين تفجير مسجد “باقر العلوم” بأفغانستان مفتي الجمهورية يدين تفجير مسجد “باقر العلوم” بأفغانستان

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيام مجموعة من المتطرفين بعملية إرهابية استهدفت تفجير مسجد “باقر العلوم” في العاصمة الأفغانية كابل والذي أسفر عن سقوط 27 قتيلا وإصابة 35 آخرين.

وأكد مفتي الجمهورية- في بيان له اليوم الاثنين- أن هؤلاء المتطرفين انعدمت لديهم الإنسانية للدرجة التي وصلت بهم إلى تفجير بيوت الله، والتي لم يراعوا لها حرمة وسعوا في خرابها، كما أنهم سعوا من خلال أفعالهم المشينة التي لا تقبل بها أي شريعة إلى إزكاء نار الفتن بين أبناء الأمة فاستحقوا اللعن في الدنيا والآخرة مصداقًا لقوله تعالى: {وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فى خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْى وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

وأوضح مفتي الجمهورية في بيانه أن هؤلاء القتلة المجرمين يسعون بكل الطرق لنشر الفتنة الطائفية، التي من شأنها أن تقضي على الأخضر واليابس وتهدد المجتمعات المسلمة بحجة الدفاع عن الدين والعقيدة.

وأضاف فضيلة المفتي أنه من الأهمية بمكان التأكيد على ضرورة التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، وهذه الدعوة تتفق والمبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح مؤخرًا لتشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات الإرهابية، وتقديم الدعم للدول التي تخوض حروبًا ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية مهما كانت مسمياتها.

وتوجه مفتي الجمهورية بالعزاء في ضحايا الحادث الإرهابي، داعيًا الله أن يتقبلهم عنده ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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