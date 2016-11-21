وزارة النقل العراقية تحظر تداول صحيفة الشرق الأوسط على خطوطها الجوية

حظرت وزارة النقل العراقية تداول صحيفة الشرق الأوسط السعودية فى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وعدم التعامل معها بأى شكل من الأشكال، لنشرها “أكاذيب” تسىء للشعب العراقى.

وقال وزير النقل العراقى كاظم فنجان، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، “تم التوجيه بمنع تداول صحيفة الشرق الأوسط السعودية فى طائرات الخطوط العراقية، فضلاً عن عدم الترويج والإعلان أو التعامل بأى شكل مع هذه الصحيفة بسبب نشرها أكاذيب تسىء لغالبية الشعب العراقى وشعائرهم الدينية ومقدساتهم”.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نشرت تقريراً نقلاً عن غريغورى هاتل، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، بأن “العام الماضى شهد مناسبات دينية فى العراق يشارك فيها الملايين من العراقيين والعراقيات وأكثر من مليونى إيرانى، (فى إشارة إلى زيارة الأربعين)، أعقبها حصول حالات حمل غير شرعى لأكثر من 169 امرأة عراقية من سكان جنوب العراق”.

فيما نفت منظمة الصحة العالمية تعليقها على الأمر، وهو ما دفع الصحيفة اللندنية للاعتذار والاستغناء عن محررها فى بغداد.