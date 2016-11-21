أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

166 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لإغاثة متضرري السيول

Google+ Print
166 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لإغاثة متضرري السيول 166 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لإغاثة متضرري السيول

الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 166 ألف يورو لتمويل المساعدات الإنسانية المقدمة للأسر المتضررة من السيول والفيضانات في ، التي تضرر منها أكثر من 32.500 شخصا في مصر في الفترة ما بين نهاية أكتوبر الماضي وأول نوفمبر الجاري.

ويدعم هذا التمويل الأوروبي الهلال الأحمر المصري لتوفير الإغاثة لسد الاحتياجات الضرورية لأكثر من 10.000 شخصا تضرروا من الفيضانات، حيث سيساعد التمويل على إعادة ملىء المخازن بمواد الإغاثة (كالبطاطين والمراتب والوسائد والأغطية البلاستيكية وأدوات أخرى ضرورية) قُدمت في الساعات الأولى من الكارثة.

كما سيساعد التمويل الأوروبي على تمويل الإسعافات الأولية وتعزيز الصحة والأدوات المستخدمة لتقليل مخاطر الأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي.

وكانت قد ضربت السيول والفيضانات محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج وقنا وأسيوط مما أودى بحياة 26 شخصاً وأصاب 72 شخصاً. كما جرفت الفيضانات بيوتا وأغلقت بعض الشوارع الرئيسية وتعطلت خطوط الهاتف والكهرباء خاصة في محافظة البحر الأحمر، كما تضرر من الفيضانات على الأقل 6.500 أسرة، وحوالي 32.500 شخصاً يحتاجون لمأوى عاجل ومياه وصرف صحي وطعام.

ويُعد التمويل جزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي الكلية لصندوق الطوارئ لإغاثة الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير العمليات الإرهابية على إقتصاد مصر وتطبيق قانون الطوارئ

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا