166 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لإغاثة متضرري السيول

أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 166 ألف يورو لتمويل المساعدات الإنسانية المقدمة للأسر المتضررة من السيول والفيضانات في مصر، التي تضرر منها أكثر من 32.500 شخصا في مصر في الفترة ما بين نهاية أكتوبر الماضي وأول نوفمبر الجاري.

ويدعم هذا التمويل الأوروبي الهلال الأحمر المصري لتوفير الإغاثة لسد الاحتياجات الضرورية لأكثر من 10.000 شخصا تضرروا من الفيضانات، حيث سيساعد التمويل على إعادة ملىء المخازن بمواد الإغاثة (كالبطاطين والمراتب والوسائد والأغطية البلاستيكية وأدوات أخرى ضرورية) قُدمت في الساعات الأولى من الكارثة.

كما سيساعد التمويل الأوروبي على تمويل الإسعافات الأولية وتعزيز الصحة والأدوات المستخدمة لتقليل مخاطر الأمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي.

وكانت قد ضربت السيول والفيضانات محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج وقنا وأسيوط مما أودى بحياة 26 شخصاً وأصاب 72 شخصاً. كما جرفت الفيضانات بيوتا وأغلقت بعض الشوارع الرئيسية وتعطلت خطوط الهاتف والكهرباء خاصة في محافظة البحر الأحمر، كما تضرر من الفيضانات على الأقل 6.500 أسرة، وحوالي 32.500 شخصاً يحتاجون لمأوى عاجل ومياه وصرف صحي وطعام.

ويُعد التمويل جزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي الكلية لصندوق الطوارئ لإغاثة الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.