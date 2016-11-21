فاروق حكماً لمباراة الإسماعيلى والزمالك



> أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة رضا البلتاجي، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الثلاثاء، في الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول كما يلي:

حيث يدير لقاء الداخلية وسموحة الحكم احمد العدوي ومصطفى حسين وأحمد الكيال، واحمد صلاح حكماً رابعاً.

بينما يدير لقاء وادي دجلة و إنبي الحكم شريف رشوان ومحمد علي ومحمد فاروق، ومحمد علاء هاشم حكماً رابعاً.

ويدير لقاء المقاولون والمصري الحكم عوض سعفان ويوسف البساطي ومحمد السيد، وسيد حودة حكماً رابعاً.

وبينما يدير لقاء الاسماعيلي والزمالك الحكم محمد فاروق وأحمد توفيق طلب وتحسين أبوالسادات، ومحمد أبوخاطر حكماً رابعاً.