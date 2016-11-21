أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تفاصيل تصادم 25 مركبة على طريق العين أبوظبي

Google+ Print

 تسبب الضباب الكثيف الذي تشكل صباح اليوم على الطرق الخارجية وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في وقوع حادث مروري على طريق العين أبوظبي في منطقة الخزنة بين 25 مركبة أسفر عن وقوع 6 إصابات بسيطة تم نقلها لمستشفى توام بمدينة العين لتلقي العلاج.

وأوضح العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات المركزية تم اتخاذ التدابير الميدانية والوقائية اللازمة وذلك من خلال إغلاق طريق العين أبوظبي وتحويل الحركة المرورية إلى طريق سويحان واسعاف المصابين ميدانياً وإزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أخرى على الطريق بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأفاد العميد الظاهري أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة الدوريات المرورية ومركبات الإسعاف والإنقاذ التابعة لإدارة الطوارئ والسلامة بالإدارة العامة للعمليات المركزية حيث نقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى توام في العين وعادت الحركة إلى الانسيابية المعتادة على طريق العين أبوظبي.

وحول تفاصيل الحادث أوضح العميد الظاهري أنه وقع نتيجة تصادم متتال بين 25 مركبة في منطقة الخزنة من بعد محطة رماح باتجاه الغرب قبل جسر الخزنة نتيجة وجود ضباب كثيف وانعدام الرؤية الأفقية ..مشيرا إلى أنه نتج عن الحادث إصابة  6 أشخاص تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى توام بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لشرطة أبوظبي حيث غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأفاد العميد الظاهري أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الحادث وقع بسبب عدم اتباع السائقين الإرشادات وإجراءات السلامة خلال الضباب والظروف الجوية السيئة وقيادة مركباتهم في الأحوال غير المناسبة للقيادة بسبب انعدام مستوى الرؤية الأفقية بما لا يمكن السائقين من رؤية معالم الطريق بوضوح والتعامل مع مفاجآت الطريق وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

ودعا السائقين إلى ضرورة اتباع الارشادات اللازمة لمديرية المرور والدوريات وذلك بخفض السرعات والتوقف على جانب الطريق الأيمن في حالة انعدام الرؤية ومراقبة التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية والتي تشهد حالات الضباب الكثيف واستخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة وقيادة المركبة حسب السرعة التي تناسب ظروف الطريق.

وناشد العميد الظاهري السائقين إلى الالتزام بتعليمات شرطة أبوظبي اثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب وزيادة الحرص والانتباه والقيادة بحذر وخفض السرعات والالتزام بمسافة كافية بين المركبات لتفادي الاصطدام ..موضحاً أن فريق النشر الإعلامي بشرطة أبوظبي نفذ العديد من الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة أبوظبي عن ضرورة القيادة بحذر أثناء الضباب واتباع الارشادات والتعليمات الواردة من مديرية المرور والدوريات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

السفيرة عزيزة - النائبة /أنيسة حسونة ... عمرنا ما شوفنا حوادث بهذه القسوة وهذا الفكر المريض

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة