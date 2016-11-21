تفاصيل تصادم 25 مركبة على طريق العين أبوظبي

تسبب الضباب الكثيف الذي تشكل صباح اليوم على الطرق الخارجية وانعدام مستوى الرؤية الأفقية في وقوع حادث مروري على طريق العين أبوظبي في منطقة الخزنة بين 25 مركبة أسفر عن وقوع 6 إصابات بسيطة تم نقلها لمستشفى توام بمدينة العين لتلقي العلاج.

وأوضح العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات المركزية تم اتخاذ التدابير الميدانية والوقائية اللازمة وذلك من خلال إغلاق طريق العين أبوظبي وتحويل الحركة المرورية إلى طريق سويحان واسعاف المصابين ميدانياً وإزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث أخرى على الطريق بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأفاد العميد الظاهري أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة الدوريات المرورية ومركبات الإسعاف والإنقاذ التابعة لإدارة الطوارئ والسلامة بالإدارة العامة للعمليات المركزية حيث نقلت سيارات الاسعاف المصابين إلى مستشفى توام في العين وعادت الحركة إلى الانسيابية المعتادة على طريق العين أبوظبي.

وحول تفاصيل الحادث أوضح العميد الظاهري أنه وقع نتيجة تصادم متتال بين 25 مركبة في منطقة الخزنة من بعد محطة رماح باتجاه الغرب قبل جسر الخزنة نتيجة وجود ضباب كثيف وانعدام الرؤية الأفقية ..مشيرا إلى أنه نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى توام بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لشرطة أبوظبي حيث غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأفاد العميد الظاهري أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الحادث وقع بسبب عدم اتباع السائقين الإرشادات وإجراءات السلامة خلال الضباب والظروف الجوية السيئة وقيادة مركباتهم في الأحوال غير المناسبة للقيادة بسبب انعدام مستوى الرؤية الأفقية بما لا يمكن السائقين من رؤية معالم الطريق بوضوح والتعامل مع مفاجآت الطريق وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

ودعا السائقين إلى ضرورة اتباع الارشادات اللازمة لمديرية المرور والدوريات وذلك بخفض السرعات والتوقف على جانب الطريق الأيمن في حالة انعدام الرؤية ومراقبة التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية والتي تشهد حالات الضباب الكثيف واستخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة وقيادة المركبة حسب السرعة التي تناسب ظروف الطريق.

وناشد العميد الظاهري السائقين إلى الالتزام بتعليمات شرطة أبوظبي اثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب وزيادة الحرص والانتباه والقيادة بحذر وخفض السرعات والالتزام بمسافة كافية بين المركبات لتفادي الاصطدام ..موضحاً أن فريق النشر الإعلامي بشرطة أبوظبي نفذ العديد من الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة أبوظبي عن ضرورة القيادة بحذر أثناء الضباب واتباع الارشادات والتعليمات الواردة من مديرية المرور والدوريات.