بعد تعويم الجنيه..الطبقة المتوسطة لـ«المتسولين»: «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع»

إعداد – شيماء حفظي

يمرون أمام عينيك، يوميًا، وإن كنت ممن يجوبون الشوارع نهارًا ستجدهم في كل مكان الشوارع المزدحمة، محطات المترو، أرصفة الميادين، درجات السلالم وجوانب الكباري، ستأخذك شفقة وتدخل يدك في جيبك، بحثًا عن قطعة نقود، لتعطيها لهم، ثم ما تلبث أن تتراجع، إما لأنك لن تجد “نقودًا” فائضة عن احتياجك، أو لانك ستشعر بالخزي من ذاك “الجنيه” الذي لم يعد له قيمة كي تعطيه تبرعًا لأحد المحتاجين.

في عربة السيدات بمترو الأنفاق، يبدأ جدال واسع، سببه تلك السيدة التي تطلب “مساعدة” تعطيها إحدى الراكبات قطعة نقود – اقتضى الفقه أن تخفيها بين يديها- فيأتي إليها تعليق من الطالبة للمساعدة “ايه ده نص جنيه… وده اعمل ايه بيه”، لترد عليها راكبة المترو – فاعلة الخير: “احمدي ربنا .. أنا قلت أساعدك باللي اقدر عليه”.

لتنفجر الطالبة بصوت غلب عليه القوة في البداية، قالت “عائشة”:”أنا بطلب مساعدة علشان الظروف بقت صعبة.. انا معنديش حد يصرف على اللي معايا.. ومحدش رضي يشغلني والفلوس اللي الناس بتعطف عليا بيها دي مبقتش تكفي”.

بعد تلك الجمل التي جاءت متراصة خلف بعضها كأنها حفظتها عن ظهر قلب – وفي الغالب كانت هذه قناعة الحاضرات- تحول صوت “عائشة” إلى نحيب بكاء ينم عن ضعف متراكم : “والله الدنيا غليت والله كل حاجة بقيت غالية والناس اللي كانت بتعطف علينا مبقتش بتدينا زي الأول.. اللي كان بيدينا جنيه زمان كنا بنبقى فرحانين بيه كان الجنيه حاجة كبيرة.. لكن دلوقتي الجنيه ده بيعمل ايه”.

تناقلت سيدات العربة أطراف الحديث، فقالت سيدة في منتصف الثلاثينيات، إنه على مدار اليوم، نلتقي أولئك اللذين يطلبون مساعدة، والجميع يعلم أنهم مسرحين ضمن عصابات “الشحاتة” دون تقدير لظروف الناس واستغلالًا لعواطفهم، وتبادلت معها سيدات العربة ما يشبه تلك الكلمات، حتى ساد الصمت بتحرك القطار متجهًا للمحطة القادمة.

على جانب من سلم الكوبري بمنطقة بولاق الدكرور، تجلس سيدة ستينية، يبعد عنها بأمتار قليلة رجل تبدو عليه الحال البسيطة، رفضا الحديث في البداية ومع وعد بعدم إضرارهما، قال “عم سيد” :” أنا بقعد هنا من سنين كتير معنديش بيت وبنام على فرشة على السلم ده.. قليل لما حد يعطف عليا غير الناس اللى بقيت حافظ وشوشهم.. بس الحالة ضافت على الكل والناس معذورة”.

عدلت “خالة حمدية” التي أصرت على كلمة خالة رافضة كلمة “حاجة” :”انا محدش طلعني أحج علشان تقولولي حاجة”، تعدل “قفص” المناديل أمامها، وبعد سؤالها عما تكسبه خلال اليوم، قالت:”أقولك الصراحة.. أنا مكنتش ببيع زمان كانت الناس بتديني تمن علبة المناديل ومترضاش تاخدها.. كان ربنا بيحنن قلب الناس وتفضل معايا المناديل.. لكن دلوقتي الناس بتشتريها مني .. بياخدو علبة المناديل وبيسيبولي الربع جنيه الباقي.. حتى الراجل اللى كان بيديني المناديل بطل يديهالي ببلاش.. طب اعمل ايه اديني قاعدة وفيه ناس بتساعدني بساندويتش والناس اللى اتعودنا عليهم هنا بقوا عارفينا.. وكله على الله”.

رافضًا التصوير، قال المعلم محمد – بائع فاكهة- إن المتسولين يزدادون بشكل كبير، والأمر لا يقف عند حد كبار السن، فحتى الأطفال المتسولين ازدادوا كثيرًا،:”المنطقة اللي كنا بنشوف فيها واحد ولا اتنين بيطلبوا مساعدة بقوا 5 أو 6، وليهم أماكن ثابتة، وده بيخلي الناس تشك انهم محتاجين فعلا فبقى قليل إن الناس تتصدق عليهم”.

برد فعل تلقائي قالت زوجة المعلم محمد التي تجلس إلى جواره:”اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع”، نظر لها المعلم كي تسكت لكنها نظرت إليه بتحدٍ وأكملت:”بصي أنا هقولك الناس دي فقرا مقولناش حاجة.. ومحدش بقا بيديهم كتير وربنا يعينهم، بس دلوقتي المثل بيقول اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع اللي هي بيت ربنا .. واديكي شايفة الحالة على الكل”.

وأضافت:”الحكومة سايبة الناس دي مش بتساعدهم وفي نفس الوقت بيشيلوا الدعم عننا .. والحاجات بتغلى والعيشة صعبة.. فأنا لما كل يوم اطلع 5 جنيه علشان أساعد واحد فقير وأولادي أولى بيه.. يبقى ايه الحل يعني.. الناس بطلت تدي لان كله بقى محتاج”.

وكانت الحكومة أعلنت منذ فترة، رفع الدعم عن أسعار الوقود والمشتقات البترولية، في اتجاه لتعديل منظومة الدعم، كما تشهد أسعار السلع ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق، بعد قرار “تعويم الجنيه”.

وتعليقًا على تضرر الطبقة المتوسطة من قرار تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار، قالت الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، إنه بالطبع تتأثر الفئة المتوسطة بالقرارات الاقتصادية، وخاصة تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار، لأنهم اعتادوا على الحياة بمستوى اجتماعي معين، فمثلًا أبناءهم في مدارس خاصة، فمع ارتافع الأسعار وازدياد مصاريف المدارس يقعون في أزمة، ولكن هناك طبقة أخرى تتأثر بشكل أكبر ولا يمكن إغفالها.

وأضافت “المهدي” في تصريحات خاصة، إن المتضررين أكثر من تلك القرارات هم الفقراء، فارتفاع أسعار الغذاء الذي يعد جزء أساسي من الانفاق لديهم سيعمل بشكل كبير على خلل مادي وفقًا لمواردهم، مؤكدة أنه لا يمكن تحديد حالة المتسول فهو لليس له دخل محدد وليس منتجًا، ولكن أصحاب الدخل الثابت والمحدود يعانون بشكل واضح من تلك القرارات.

وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إنه بعد تطبيق تعويم الجنيه، حدث خلل في الطبقات الاقتصادية، فبعد تخفيض قيمة الجنيه، أصبح حد الحياة للفرد 650 جنيه شهريًا، فيما ارتفع حد الكرامة إلى 1300 جنيه، ثم تحولت الطبقة المتوسطة إلى فقيرة، والفقيرة إلى أكثر فقرًا.

وأضاف “النحاس” في تصريحات خاصة، أنه مع تلك القرارات، وارتفاع الأسعار، بالطبع سيقل إنفاق الأفراد على ما هو خارج النفقات الأسرية “مع تحديد أولويات هذا الإنفاق” وهو بالطبع سيؤثر على التبرعات والعطاءات وحتى حصيلة الزكاة، مضيفًا أنه يتوقع أن تصل نسبة الفقر خلال العام الجاري 2016 إلى 55% من نسبة السكان وهذا وفقًا لما أعلنته الحكومة العام الماضي، في حين ان الأمم المتحدة أعلنت عن تلك التوقعات منذ 2012.

وكان الجهاز المركزي، للتعبئة والإحصاء ، أعلن أن نسبة المصريين تحت خط الفقر وصلت لـ26.3% من السكان عام 2015، في حين بلغ عدد المتسولين في مصر ثلاثة ملايين متسول.