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السيسي يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الشاعر البرتغالي الراحل لويس دو كامويشا

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السيسي يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الشاعر البرتغالي الراحل لويس دو كامويشا السيسي يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الشاعر البرتغالي الراحل لويس دو كامويشا

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية)

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأثنين إكليلا من الزهور على قبر الشاعر البرتغالى الراحل لويس فاز دو كامويش (الذى يعد من أبرز شعراء البرتغال) بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ويعد لويس فاز دو كامويش شاعرا قوميا عظيما حيث خلد بشعره الكثير عن المآثر البطولية الرائدة والاستكشافات فى التاريخ البرتغالى واشتهر دو كامويش بالمغامرة واشترك في عدد من الحملات وفقد إحدى عينيه وقضى سنوات من عمره بالسجن حتى نال مكانة متميزة فى عهد الملك سيباستيان .

ومن أشهر أعماله الأدبية “لوسياديس” هو تاريخ شعري طويل عن البرتغال خلد فيه رحلات المستكشف البرتغالى الشهير فاسكو داجاما.

أ ش أ

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