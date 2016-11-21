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مي عز الدين فى ضيافة عمرو أديب اليوم على شاشة ON E

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مي عز الدين فى ضيافة عمرو أديب اليوم على شاشة ON E مي عز الدين فى ضيافة عمرو أديب اليوم على شاشة ON E

كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف اليوم ، الإعلامي الكبير عمرو أديب ، فى برنامجه “كل يوم” على شاشة ON.E ، فى تمام التاسعة والنصف، الفنانة مي عز الدين ، بدأت مي عز الدين مشوارها الفني مع المطرب محمد فؤاد حيث شاركته البطولة في فيلم رحلة حب ، ثم انطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال الفنية فى السينما والتليفزيون ، آخرها مسلسل وعد والذى عرض فى رمضان الماضي .

وفى الفقرة الثانية ، “هوانم كل يوم” ، حيث يدير أديب حوارا ممتعا بين الصحفية الكبيرة فريدة الشوباشي، والنائبة أنيسة حسونة ، والإعلامية نهاوند سري ، و مها ناجي خبيرة العلاقات العامة.

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